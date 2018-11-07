Барнаулец получил 20 лет за надругательства над детьми своих знакомых

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Житель Барнаула приговорен к 20 годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей и изготовление порнографических материалов.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказался 40-летний горожанин. В данный момент установлено, что летом прошлого года барнаулец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двухлетней дочери и пятилетнего сына своих знакомых.

"Преступления совершались в отсутствие матери потерпевших, которая оставляла их ненадолго с мужчиной, так как он был давним другом семьи и охотно соглашался посидеть с детьми. Совершая сексуальное насилие, осужденный снимал свои действия на камеру мобильного телефона", — добавляют в СКР.

Также была доказана причастность горожанина к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении своего семилетнего сына.

Свою вину во время предварительного следствия горожанин признал в полном объеме. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.