Барнаулец получил условный срок за кражу шубы у гражданской жены

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Суд приговорил 34-летнего жителя Барнаула к условному сроку за кражу шубы у гражданской жены – мужчина попросту отнес ее в ломбард.

Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на помощника прокурора Центрального района Барнаула Маргариту Мельникову, речь идет о шубе стоимостью 55 тысяч рублей, изготовленной из меха енота.

Известно, что женщина обратилась в полицию в конце августа этого года. Выяснилось, что ранее ее сожитель отбывал наказание в местах лишения свободы. Когда он вышел из колонии, то пытался работать вахтовым методом, а затем просто начал жить на деньги потерпевшей.

Кроме того, мужчина злоупотреблял алкоголем и иногда крал деньги у сожительницы из ее сумки. В результате происходили ссоры. После одной из размолвок женщина ушла ночевать к матери, а по возвращении обнаружила пропажу шубы.

Позже обвиняемый позвонил потерпевшей, заявив, что сдал шубу в ломбард. Во время суда злоумышленник признал вину. Ему назначено условное наказание.