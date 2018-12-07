Барнаулец поверил лже-сотруднице банка и потерял более 50 тыс. руб.

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Полицейские в Барнауле устанавливают личности мошенников, обманным путем похитивших более 50 тысяч рублей у горожанина.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне в отдел полиции по Центральному району обратился гражданин 1984 года рождения, который пояснил, что неизвестные обманным путем похитили у него 50 700 рублей.

"Предварительно установлено, что на сотовый телефон мужчине позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником одного из банков и сообщила, что мошенники с его банковской карты пытаются похитить деньги, и карту необходимо заблокировать. Мужчина поверил словам звонившей и назвал персональные данные карты. Впоследствии потерпевший узнал, что с его счета произошло списание денежных средств", — уточняют в правоохранительным ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.