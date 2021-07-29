Барнаулец пригласил женщину на свидание в гаражах и ограбил

Жительница Барнаула 1988 года рождения обратилась в полицию и рассказала о том, что её ограбили. Подробности преступления рассказали в региональном МВД.

Потерпевшая рассказала, что в день происшествия знакомый мужчина предложил ей встретиться, а встречу назначил в гаражном боксе. Когда женщина подходила к месту, знакомый направился к ней и сорвал золотые украшения.

Вскоре мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска, дал признательные показания и пояснил, что похищенные ювелирные изделия уже сдал в ломбард.

Сумма причинённого ущерба составила более 40 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Бийске полицейские задержали мужчину, совершившего грабёж на глазах у немощной женщины.