Барнаулец пригрозил судебным приставам пистолетом и теперь может сесть в тюрьму

Житель Барнаула пригрозил судебным приставам пистолетом и отправился под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского Края.

Как установило следствие, летом 2019 года к обвиняемому в офис пришли приставы для описи и ареста имущества за долги. Но мужчина решил помешать им, а чтобы подкрепить свои слова делом, достал из сейфа оружие. Он снял его с предохранителя и положил на стол.

Приставы отступили и вызвали полицейских, которые конфисковали оружие и задержали мужчину. На данный момент уголовное дело об угрозе применения насилия в сторону представителя власти передали в суд и мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.