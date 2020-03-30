Барнаулец пригрозил судебным приставам пистолетом и теперь может сесть в тюрьму
А мог бы обойтись лишь арестом имущества
30 марта 2020, 14:15, Никита Бородкин
Житель Барнаула пригрозил судебным приставам пистолетом и отправился под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского Края.
Как установило следствие, летом 2019 года к обвиняемому в офис пришли приставы для описи и ареста имущества за долги. Но мужчина решил помешать им, а чтобы подкрепить свои слова делом, достал из сейфа оружие. Он снял его с предохранителя и положил на стол.
Приставы отступили и вызвали полицейских, которые конфисковали оружие и задержали мужчину. На данный момент уголовное дело об угрозе применения насилия в сторону представителя власти передали в суд и мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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