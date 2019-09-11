Барнаулец решил купить у мошенника колеса и лишился 42 тыс. рублей

Поговорив с незнакомцем, барнаулец перевел ему все необходимые для покупки деньги

11 сентября 2019, 10:09

Житель Барнаула обратился за помощью в полицию с жалобой на обманувших его мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Бийчанин пытался продать ворованные колеса их же владельцу

Бийчанин пытался продать ворованные колеса их же владельцу

"Потерпевший нашел на интернет-сайте объявление о продаже колес для автомобиля и связался с потенциальным продавцом для обсуждения условий покупки", – рассказали в ведомстве.

Поговорив с незнакомцем, барнаулец перевел ему все необходимые для покупки колес деньги. После тот перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила 42 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям Барнаула не отправлять свои деньги незнакомым людям и не покупать товары в интернете у сомнительных продавцов.

Ранее сообщалось о жителе Бийска, который пытался продать ворованные колеса владельцу украденного имущества.

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