Барнаулец скончался в больнице после драки с собутыльником

Неоднократно судимый 44-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть.

Инцидент произошел в одну из сентябрьских ночей 2020 года в доме обвиняемого. Тогда мужчины распивали спиртное и между ними произошла ссора по незначительному поводу, которая вскоре переросла в драку.

"Находясь в помещении дома, хозяин, взяв нож, нанес им один удар в живот гостю. От полученных телесных повреждений 42-летний потерпевший скончался через несколько часов в медицинском учреждении", – рассказали в краевом СУ СКР.

Обвиняемый признал свою вину лишь частично и утверждал, что не имел умысла на убийство. Однако собранные доказательства подтвердили умышленный характер его действий, в связи с чем уголовное дело направили в суд.