Барнаулец в шортах украл букет роз для любимой

Полицейские Барнаула по "горячим следам" задержали 29-летнего мужчину, который похитил букет роз для своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.





Как сообщают в ведомстве, молодой человек зашел ночью в цветочный киоск на улице Малахова. Когда продавец достала нужный букет роз, мужчина выхватил цветы и выбежал на улицу, после чего скрылся на автомобиле такси в неизвестном направлении. Продавец обратилась в полицию, пояснив, что мужчина, несмотря на зимнее время года, был в шортах.





По данному факту в городе был введен план "Перехват". Вскоре этот автомобиль удалось задержать на площади Спартака. Полицейским задержанный пояснил, что похитил цветы для своей сожительницы, а преступление совершил под действием алкоголя.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.