Барнаулец выхватил у подростка телефон и спокойно вышел из маршрутки
На требование школьника вернуть устройство злоумышленник ответил отказом
16 июля 2021, 16:28, Никита Черников
Житель Барнаула открыто похитил телефон у подростка в маршрутном такси. Отец ребёнка обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Предварительно установлено, что в дневное время при передвижении в маршрутном такси 33-летний местный житель открыто похитил сотовый телефон у подростка, выхватив его из рук. Школьник потребовал вернуть ему гаджет, однако злоумышленник ответил отказом", – говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на открытое хищение имущества, грабёж". Кроме того, мужчине предъявили подписку о невыезде.
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