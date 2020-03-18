Барнаулец вышел из тюрьмы и через 20 дней убил двоих

Житель Барнаула спустя 20 дней после освобождения из тюрьмы убил двоих мужчин и получил 20 лет строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

Согласно версии следствия, в ночь с 19 на 20 февраля 2019 года, барнаулец выпивал со знакомыми. Во время застолья они перессорились, и мужчину выгнали на улицу. Он пошел домой, однако по пути понял, что потерял свой телефон.

Барнаулец ошибочно решил, что мобильник у него украли собутыльники, вернулся к ним и до смерти забил товарищей табуретом.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 20 лет колонии строгого режима. Отмечается, что до этого горожанин уже успел отбыть срок за другое преступление и вышел на свободу за 20 дней до двойного убийства.