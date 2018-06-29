Барнаулец выслал порноснимки экс-подруги ее родне и получил реальный срок

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Суд в Барнауле приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы за распространение в интернете порнографических материалов с изображением своей знакомой.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленник, располагая интимными фото своей знакомой, с которой ранее состоял в дружеских отношениях, отправил снимки родственникам девушки без ее согласия. Помимо этого, он разместил фото в социальной сети.

Действия мужчины были квалифицированы как нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот порнографических материалов.

"По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы. Кроме того, судом отменено условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и окончательно по совокупности приговоров назначено 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - резюмируют в правоохранительном ведомстве.