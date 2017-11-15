Барнаулец вызвал кран и украл гараж вместе с содержимым

Полицейские задержали жителя Барнаула, которого подозревают в краже металлического гаража вместе с содержимым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что осенью этого года горожанин вызвал машину "самогруз" для погрузки металлического гаража. В гараже находились колеса на литых дисках и детский велосипед. Когда пропажа была обнаружена, хозяин обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 37 тысяч рублей.

Позже удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Похищенное частично изъято в пункте приема металла. По словам злоумышленника, он думал, что гараж брошен, поэтому решил его присвоить себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.