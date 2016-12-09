Барнаулец взял в долг у знакомой 3,2 млн рублей и проиграл их на бирже

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53-летний житель Барнаула получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима за то, что проиграл на бирже деньги, который взял в долг, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Известно, что мужчина зарабатывал деньги тем, что принимал участие в торгах на межбанковской валютной бирже. Но прибыль ему это приносило далеко не всегда.

Тогда он решил взять в долг три миллиона 250 тысяч рублей у своей знакомой. Женщина не сомневалась в состоятельности знакомого. Ведь он часто покупал дорогую одежду, автомобили и ездил на отдых за границу.

В счет обеспечения займа осужденный представил своей знакомой большую квартиру и престижные автомобили. Все деньги, которые он занял у женщины, были проиграны. Когда пострадавшая попыталась получить компенсацию за счет имущества, выяснилось, что автомобили проданы, а квартира находится в ипотеке и является единственным жильем, на которое взыскание обращено быть не может.