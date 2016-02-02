Барнаулец, явившийся за "закладкой", украл у жильца подъезда телефон

35-летнего жителя Барнаула задержали по подозрению в разбойном нападении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что ночью мужчина зашел в один из подъездов жилого дома по улице Энтузиастов, чтобы найти и забрать так называемую "закладку" с наркотиками. Мужчина, проживающий в этом подъезде, увидел происходящее и сделал замечание ночному гостю. Тогда подозреваемый возмутился, достал нож и украл у жильца мобильный телефон и 100 рублей. А после этого скрылся.

Подозреваемый был задержан, а похищенное имущество было у него изъято при задержании.