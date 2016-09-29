Барнаулец забил до смерти друга, не желавшего прекращать с ним застолье
Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима
Фото: cheater.ru
Житель Барнаула осужден за смертельное избиение своего друга, который не хотел отпускать его с совместного застолья.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчине инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Известно, что подсудимый долгое время дружил с жертвой преступления. После совместного распития алкоголя в доме у потерпевшего обвиняемый собрался уходить. Однако приятель не захотел его отпускать и стал настаивать на его компании.
Подсудимый, в свою очередь, не желая оставаться, стал избивать друга, который фактически не оказывал ему сопротивления. На шум прибежали соседи, которые и остановили нападавшего.
Прибывшие медики не смогли спасти мужчину, он умер в результате закрытой тупой травмы живота.
На суде обвиняемый раскаялся в содеянном. Ему вынесен приговор в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.