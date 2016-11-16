Барнаульская компания "Пионер Трейд" вошла в ТОП-100 рейтинга РА "Эксперт"

Специализирующаяся на оптовой торговле химическим сырьем и логистических услугах компания "Пионер Трейд" улучшила свои позиции в рейтинге 100 крупнейших компаний Алтайского края (по объему реализации продукции), составляемого РА "Эксперт". Если три года назад компания впервые попала в рейтинг и заняла 99-е место, то в 2015 году сделала рывок и поднялась на 81-е место среди крупнейших компаний региона.

"Включение нашей компании в рейтинг "Эксперта", безусловно, почетно, дополнительный плюс к нашему имиджу, особенно в Алтайском крае. Компания зарегистрирована в Алтайском крае, здесь мы платим налоги, алтайский рынок нам интересен. Но я хочу отметить, что мы работаем по всей России, практически во всех регионах страны", – прокомментировал новую позицию компании в рейтинге РА "Эксперт" директор ООО "Пионер Трейд" Артем Климчук.

В отличие от многих участников рейтинга, показатели работы ООО "Пионер Трейд" не связаны с наличием какой-либо производственной инфраструктуры или специфичным активом, а обусловлены просто эффективностью торговли различной номенклатурой наряду с такими же торговыми конкурирующими компаниями.

Барнаульская компания "Пионер Трейд" — прямой импортер химического сырья из Китая, Южной Кореи и других стран. Основными потребителями этой продукции в России и странах СНГ являются предприятия агропромышленного комплекса, химической отрасли и промышленных производств.

ООО "Пионер Трейд" является одной из крупнейших компаний на территории России по поставкам продукции промышленной химии. Четко отлаженная логистика (железнодорожные, автомобильные и контейнерные перевозки), большой опыт внешнеэкономической деятельности, включая работу с таможенными органами, а также оперативный мониторинг рынка позволяют компании из Барнаула уверенно держаться на лидирующих позициях в этой отрасли в РФ. ООО "Пионер Трейд" также входит в первую тройку ведущих компаний Сибири в своем сегменте экономики и в первую сотню крупнейших налогоплательщиков Алтайского края.