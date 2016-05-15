Барнаульская пара выиграла пять тысяч рублей на Чемпионате по переносу жен

Фото: Татьяна Гладкова ИА "Амител"

Чемпионат по переносу жен прошел в Барнауле в воскресенье, 15 мая, в парке "Лесная сказка". В забеге приняли участие десять супружеских пар. Судил Чемпионат директор парка развлечений и отдыха "Лесная сказка", барнаульского зоопарка Сергей Писарев, передает корреспондент ИА "Амител" с места событий.

"В мероприятии участвовали десять пар. Минимальный вес жены - 49 килограмм. Максимальный вес одной из участниц - 63 килограмма. Мероприятия приурочено к Международному дню семьи",- сообщает журналист.

Две пары были вынуждены пробежать два раза, так как первоначально у них был одинаковый результат. Но при финальном забеге одна пара упала и сошла с дистанции.

В результате, победителями стали барнаульцы Леонид и Анна. Они получили главный приз - пять тысяч рублей. Остальным Сергей Писарев подарил свою книгу.

После окончания Чемпионата, он заявил, что 8 июля здесь же пройдет уже краевой Чемпионат по переносу жен. Призовой фонд станет больше, но точная сумма пока неизвестна.