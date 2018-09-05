Барнаульская пенсионерка отсудила проданную за микрозайм квартиру

Пенсионерка из Барнаула лишилась квартиры после получения кредита в микрофинансовой организации. МФО обманным путем продала ее квартиру без согласия. Признать притворной сделку купли-продажи помогли эксперты Общероссийского народного фронта и Ассоциации по защите прав заемщиков в Алтайском крае. Подробности рассказали в региональном ОНФ.

"Краевой суд признал недействительным договор купли-продажи квартиры, который она подписала в микрофинансовой организации (МФО) вместо договора залога недвижимого имущества. В постановлении о признании заемщицы потерпевшей сказано, что путем обмана и злоупотребления ее склонили к заключению договора купли-продажи квартиры, распорядившись имуществом по своему усмотрению", — уточнили в пресс-службе ОНФ.

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Женщина взяла кредит в МФО "Сибирская народная казна" (в настоящее время компания исключена из государственного реестра). Ее долг составил 700 тысяч рублей, который она погашала. О том, что ее квартира продана, узнала не сразу.

В суде первой инстанции представитель кредитора заявил, что никакого займа не было и пенсионерка сама захотела избавиться от жилья. А 350 тысяч рублей, которые она успела выплатить МФО, якобы были платой за проживание в ее же собственной квартире. Тогда суд вынес постановление о выселении женщины.

"Судебные приставы выселили женщину, несмотря на арест квартиры в рамках уголовного дела. Заодно оштрафовали за нерасторопность", — рассказал член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков Антон Доровских.

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Эксперты помогли обратиться ей в Алтайский краевой суд, который и признал сделку притворной.

Но проблема в том, что квартира была перепродана. Недобросовестность этой сделки еще предстоит доказать в рамках расследования уголовного дела.

По словам Антона Доровских, итогов расследования ждут еще несколько пожилых людей, которые точно так же потеряли жилье, заняв деньги в этой микрофинансовой организации. Причем суды первой инстанции приняли аналогичные решения об их выселении. Притворные сделки купли-продажи жилья становятся все более распространенным видом финансового мошенничества.