Барнаульская пенсионерка с пакетом на голове устроила войну камере в подъезде

В одном из подъездов Барнаула камера сняла пенсионерку, которая эту самую камеру заклеила. Чтобы не быть узнанной, женщина надела на голову пакет, сообщает "Инцидент Барнаул".

Желая остаться анонимным борцом со слежкой, пенсионерка также защитила свою личность от технического устройства при помощи зонта. Забравшись на табуретку, она таки добилась цели – больше камера ничего не снимает.

Ранее сибирячка нашла скрытую камеру в съёмной квартире. Устройство был спрятано за вентиляционной шахтой и снимало кухню, гостиную и кровать.