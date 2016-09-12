Барнаульская Рапунцель стала лицом конкурса "Русская коса"
В конкурсе участвуют две жительницы Алтайского края – одна из Барнаула, а другая из Бийска
Фото: naturasiberica.ru
Жительница столицы Алтайского края Дарья Губанова, известная также как барнаульская Рапунцель, стала лицом конкурса "Русская коса", который проводит фирма Natura Siberica.
В своем аккаунте Instagram Губанова призвала девушек участвовать в творческом конкурсе, который посвящен русской красоте и России. Она отметила, что победительницу будет ждать приз - квартира в Москве, а занявших второе и третье место - спа-уикенд в столице на двоих и годовой запас фирменной косметики.
Сама же Рапунцель участвовать в конкурсе не может, поскольку она является членом жюри, которое 12 декабря выберет победительницу.
В конкурсе уже участвуют две жительницы Алтайского края - Татьяна Прилипко из Барнаула и Евгения Кузовлева из Бийска. Проголосовать за девушек можно на сайте Natura Siberica до 4 ноября.
Напомним, Губанова получила всемирную известность в мае 2016 года, после того как опубликовала свои фото в Instagram. На барнаульскую Рапунцель обратили внимание даже иностранные СМИ.
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Точная длина косы девушки неизвестна, но поскольку ее рост 172 см, СМИ предполагают, что длина косы составляет не менее 160 см.