Фото: naturasiberica.ru

Жительница столицы Алтайского края Дарья Губанова, известная также как барнаульская Рапунцель, стала лицом конкурса "Русская коса", который проводит фирма Natura Siberica.

В своем аккаунте Instagram Губанова призвала девушек участвовать в творческом конкурсе, который посвящен русской красоте и России. Она отметила, что победительницу будет ждать приз - квартира в Москве, а занявших второе и третье место - спа-уикенд в столице на двоих и годовой запас фирменной косметики.

Сама же Рапунцель участвовать в конкурсе не может, поскольку она является членом жюри, которое 12 декабря выберет победительницу.

В конкурсе уже участвуют две жительницы Алтайского края - Татьяна Прилипко из Барнаула и Евгения Кузовлева из Бийска. Проголосовать за девушек можно на сайте Natura Siberica до 4 ноября.

Напомним, Губанова получила всемирную известность в мае 2016 года, после того как опубликовала свои фото в Instagram. На барнаульскую Рапунцель обратили внимание даже иностранные СМИ.

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Точная длина косы девушки неизвестна, но поскольку ее рост 172 см, СМИ предполагают, что длина косы составляет не менее 160 см.