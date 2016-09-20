Барнаульская семья выиграла 300 тысяч рублей в лотерею

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Семья из Барнаула выиграла суперприз моментальной лотереи "Спортлото" ("Русские игры") в размере 300 тысяч рублей. Так закончился поход с дочерью в кино для Алексея Р. [имя изменено - ред.], сообщают в PR-службе АО "ТД "Столото".

Мужчина рассказал, что любит по выходным смотреть с дочкой мультики в кино. В этот раз мужчина захватил купленные ранее два лотерейных билета, чтобы получить небольшой выигрыш (около 300 рублей). Пока мужчине выдавали деньги, девочка увидела на витрине лотерею с изображением гимнастки и попросила отца купить ей такую. Победитель отметил, что его дочь занимается художественной гимнастикой.

Барнаулец не сразу понял, что выиграл крупную сумму. Он стер защитный слой на билете и увидел, что совпали три символа, однако семья торопилась на сеанс, поэтому мужчина посмотрел на лотерею невнимательно и убрал ее в карман.

Сразу после выхода из кино мужчина перепроверил билет. Он пообещал продавцу шампанское и конфеты в знак благодарности, а на остальные деньги планирует отправить супругу с дочкой на отдых в ноябре, когда у школьницы начнутся каникулы.