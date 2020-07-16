Барнаульская "Спичка" объята пламенем. Фото и видео с места пожара
Спасатели продолжают бороться с огнем
17 июля 2020, 02:15, Никита Черников
В ночь с 16 на 17 июля в Барнауле произошел сильный пожар: загорелось здание второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода. Само здание каменное, но перекрытия и крыша у него – деревянные. По предварительным данным, воспламенились именно они.
Треть помещения использовалась под мастерские, а остальная часть была отведена под хранение инвентаря.
Свидетели отмечали, что возгорание произошло очень быстро, а пожарным не сразу удалось проехать к объекту. Огонь пока победить не удалось, но его распространение уже остановлено.
На месте происшествия побывал корреспондент amic.ru, который и поделился кадрами происходящего.
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