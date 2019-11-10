Барнаульские архитекторы рассказали, как сокращаются площади парков в городе

Барнаульский архитектор Максим Максименко опубликовал анализ городских парков, который наглядно показал, как за годы изменилась зеленая зона столицы Алтайского края.

Исследование опубликовано в группе "Митинг за сохранение зеленых зон Барнаула". "В рамках проектирования концепции восстановления парка "Изумрудный" в этом году архитекторы Зенков Станислав Федорович и Атаджанов Андрей провели анализ всех парков города Барнаула. Работа велась бесплатно на общественных началах. Публикую результаты их анализа", – сообщил Максименко.

Согласно исследованию, сейчас парка 50-летия СССР фактически не существует – утрачено 72% территории. Его площадь составляла 47,6 гектара. На 77% утрачен парк имени Ленина (17,9 га), парк "Юбилейный" потерял 64% территории (60,6 га).

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Приводятся и выдержки из нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, согласно которым нарушаются нормы.

В частности, "в городских округах, городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования <...> в увязке с природным каркасом".

При этом каждый житель города при желании должен иметь возможность добраться до парка в течение 15-20 минут.

Потеря зеленых зон, по мнению архитекторов, несет большие последствия для Барнаула. К примеру, "прогрессирующее разрушение общей структуры зеленого каркаса города" и "общее падение показателей роста города в связи с деградацией".

Напомним, в ноябре в Барнауле прошли два митинга "за сохранение всех зеленых зон в городе". Первый собрал примерно пятьдесят активистов на площади Жукова. "У нас много прецедентов, когда застраивали зеленые зоны. Что сейчас делается с аллеей Целинников? В сквере Химиков разрешили построить двухэтажный спорткомплекс, а поставили 16-этажный дом", – возмутился общественник Юрий Красильников, который выступил организатором акции.

Второй митинг состоялся 9 ноября на площади Свободы. Горожане требовали перестать рассматривать озелененные участки в городе для застройки и предлагали свои варианты развития краевой столицы.