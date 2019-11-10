Барнаульские архитекторы рассказали, как сокращаются площади парков в городе
Потеря зеленых зон, по мнению экспертов, несет большие последствия для Барнаула
Барнаульский архитектор Максим Максименко опубликовал анализ городских парков, который наглядно показал, как за годы изменилась зеленая зона столицы Алтайского края.
Исследование опубликовано в группе "Митинг за сохранение зеленых зон Барнаула". "В рамках проектирования концепции восстановления парка "Изумрудный" в этом году архитекторы Зенков Станислав Федорович и Атаджанов Андрей провели анализ всех парков города Барнаула. Работа велась бесплатно на общественных началах. Публикую результаты их анализа", – сообщил Максименко.
Согласно исследованию, сейчас парка 50-летия СССР фактически не существует – утрачено 72% территории. Его площадь составляла 47,6 гектара. На 77% утрачен парк имени Ленина (17,9 га), парк "Юбилейный" потерял 64% территории (60,6 га).
Приводятся и выдержки из нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, согласно которым нарушаются нормы.
В частности, "в городских округах, городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования <...> в увязке с природным каркасом".
При этом каждый житель города при желании должен иметь возможность добраться до парка в течение 15-20 минут.
Потеря зеленых зон, по мнению архитекторов, несет большие последствия для Барнаула. К примеру, "прогрессирующее разрушение общей структуры зеленого каркаса города" и "общее падение показателей роста города в связи с деградацией".
Напомним, в ноябре в Барнауле прошли два митинга "за сохранение всех зеленых зон в городе". Первый собрал примерно пятьдесят активистов на площади Жукова. "У нас много прецедентов, когда застраивали зеленые зоны. Что сейчас делается с аллеей Целинников? В сквере Химиков разрешили построить двухэтажный спорткомплекс, а поставили 16-этажный дом", – возмутился общественник Юрий Красильников, который выступил организатором акции.
Второй митинг состоялся 9 ноября на площади Свободы. Горожане требовали перестать рассматривать озелененные участки в городе для застройки и предлагали свои варианты развития краевой столицы.