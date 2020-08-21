Барнаульские автоинспекторы ночью перекроют улицы и будут искать пьяных водителей

В целях профилактики ДТП с участием пьяных автомобилистов в ночь с пятницы, 21 августа, на субботу, 22 августа, сотрудники Госавтоинспекции и активисты дружины "Барнаульская" проведут операцию "Нетрезвый водитель", сообщает пресс-центр мэрии.

В ходе патрулирования инспекторы ДПС частично перекроют городские улицы и будут останавливать транспортные средства для проверки состояния водителей. Все нарушения будут фиксироваться в соответствии с законодательством.

Цель мероприятия – снижение числа аварий, которые происходят по вине пьяных автомобилистов. В отделении пропаганды городской ГИБДД напоминают, что в соответствии с КоАП РФ за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрено административное наказание, а за повторное нарушение – уголовное.