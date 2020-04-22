Барнаульские байкеры помогают самоизолированным пенсионерам

Активисты готовы помочь всем нуждающимся

22 апреля 2020, 17:42, Илья Звягинцев

Барнаульские "Ночные волки" помогают пенсионерам и инвалидам во время пандемии. Пожилые люди и люди с хроническими болезнями обязаны сидеть дома, а активисты доставляют им необходимые продукты. 

Товары от магазина до дома байкеры подвозят совершенно бесплатно, а расчет за товар проходит при получении, согласно информации в чеке. 

Заявку можно оставлять ежедневно с 10:00 до 17:00 по телефону +7-913-228-1423, доставка осуществляется с 18:00 до 21:00.

Напомним, что посильную помощь людям оказывают также волонтеры акций #МыВместе и "Замечательный сосед". Активисты помогают нуждающимся в доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. 

Барнаульские волонтеры помогут пожилым людям в покупке продуктов и хозтоваров

Барнаульские волонтеры помогут пожилым людям в покупке продуктов и хозтоваров

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