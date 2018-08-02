Барнаульские десантники начали отмечать День ВДВ

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

День воздушно-десантных войск отмечают 2 августа в Барнауле, как и во всей России. В краевой столице официальная программа празднования Дня ВДВ стартовала в 10:00 на площади Ветеранов с торжественного митинга и традиционных показательных выступлений.

В 11:00 десантники выдвинулись праздничным шествием к Мемориалу Славы на площади Победы, где состоится церемония возложения цветов.

Затем на Власихинском кладбище состоится поминальная панихида с отданием почестей воинам, захороненным на "Аллее Памяти". А завершится День ВДВ на пляже "Водный мир".