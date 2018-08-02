Барнаульские десантники начали отмечать День ВДВ
Традиционно "голубые береты" собрались утром 2 августа на площади Ветеранов
2 августа 2018, 07:13
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
День воздушно-десантных войск отмечают 2 августа в Барнауле, как и во всей России. В краевой столице официальная программа празднования Дня ВДВ стартовала в 10:00 на площади Ветеранов с торжественного митинга и традиционных показательных выступлений.
В 11:00 десантники выдвинулись праздничным шествием к Мемориалу Славы на площади Победы, где состоится церемония возложения цветов.
Затем на Власихинском кладбище состоится поминальная панихида с отданием почестей воинам, захороненным на "Аллее Памяти". А завершится День ВДВ на пляже "Водный мир".
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