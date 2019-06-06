Барнаульские дети открыли сезон купания в фонтанах

Детей, которые купаются в фонтане на площади Мира, сфотографировали барнаульцы. Они поделились снимками в группе Barnaul 22, сопроводив их подписью: "Беззаботное лето уже наступило. Нам остается только позавидовать".

Комментаторы не разделили эмоции автора снимка и напомнили, что купание в фонтане негигиенично и небезопасно. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что это может закончиться не только инфекционными и вирусными заболеваниями (конъюнктивиты, энтеровирусные, ротавирусные инфекции, гепатит А), но и электротравмами. Во многих фонтанах коммуникации и освещение подключены к сетям.

Отметим, что единственный муниципальный пляж Барнаула пока не открылся, его расширяют почти в два раза и приводят в порядок. А вот многие городские открытые бассейны уже принимают желающих искупаться и позагорать.