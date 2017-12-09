Барнаульские хоккеисты победили "Тамбов" со счетом 2:1

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Хоккеисты "Алтая" одержали победу над гостями из Тамбова на своей площадке со счетом 2:1. Об этом пишет "АП".

Отмечается, что первые шайбы были заброшены лишь в третьем периоде. В ворота "Алтая" шайбу отправил игрок тамбовской команды Игорь Карпов. На это точным броском ответил Дмитрий Ковязин.

Победный бросок в овертайме совершил Владимир Соболев, таким образом, итоговый счет был равен 2:1 в пользу барнаульцев.

Отмечается, что "Алтай" впервые обыграл тамбовскую команду с ноября 2016 года, в пяти предыдущих встречах побеждали "волки". В первом круге текущего первенства ВХЛ в Тамбове хоккеисты "Алтая" дважды проиграли с разгромным счетом – 2:8 и 2:6, затем на пост главного тренера команды назначили Андрея Соловьева.

В воскресенье, 10 декабря, в барнаульском Дворце зрелищ и спорта пройдет повторный поединок. Начало матча в 17:00.