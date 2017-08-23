Барнаульские "куранты" очистят от оставленных вандалами следов

Фото: barnaul.org

Нанесение неизвестными надписей на стелу часов, которые реконструируют на улице Георгия Исакова в Барнауле, прокомментировали в администрации Ленинского района Барнаула.

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Прочее Часы на улице Георгия Исакова в Барнауле исцарапали нацистской символикой

Как сообщила представитель районных властей, предварительно запуск этих часов в эксплуатацию намечен на следующую неделю. "Перед открытием все, конечно, очистят. Сегодня туда прибудут специалисты и осмотрят стелу часов", - отметила собеседница.

О появлении надписей на объекте порталу Amic.ru сообщили читатели, направив в редакцию фотографии, на которых, в частности, была запечатлена запрещенная нацистская символика, нанесенная на стелу.

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Относительно этих часов отметим, что очень долгое время они не функционировали. В этом году было принято решение об их реконструкции. Одной из особенностей станет то, что часы смогут имитировать бой курантов. Кроме того, они будут показывать точное время благодаря установленному приемнику ГЛОНАСС GPS.