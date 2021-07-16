Барнаульские налоговики очистили русло Пивоварки

16 июля в Барнауле прошла очередная акция "Чистые берега". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Участниками акции стали сотрудники налоговой инспекции. Они очищали русло реки Пивоварки в районе ул. Силикатной. За час добровольцы собрали 150 мешков отходов. Акцию организовали отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула и администрация Железнодорожного района", – сказано в сообщении.

Городские власти отмечают, что это не первая подобная акция. В уборке участвуют волонтёры, сотрудники местных администраций, активные жители Барнаула и предприниматели.

Ранее сообщалось, что в субботу, 26 июня, в Барнауле прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов "Мобильный экодвор". Вторсырье принимали на 19 площадках.