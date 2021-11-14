Барнаульские подростки заявили о нарушении "антиковидного указа" в торговом центре

Две 17-летние девушки заявили о нарушении в ТЦ "Пионер" "антиковидного указа губернатора". Согласно посту в паблике Barnaul22, жительницам Барнаула отказали в продаже вещей в одном из бутиков торгового центра, ссылаясь на отсутствие QR-кода у них.

"12 ноября пришла с подругой в магазин, выбрали вещи и пошли на кассу. Девушка, которая была на кассе, попросила нас показать QR-коды. Мы ей объяснили, что мы несовершеннолетние (паспорта у нас с собой были). Девушка отказалась нас рассчитывать, объясняя это тем, что мы несовершеннолетние и не должны находиться в ТЦ без сопровождения вакцинированных родителей или опекунов", – рассказала девушка.

После подростки отправились к охранникам ТЦ, чтобы уточнить, можно ли несовершеннолетним ходить по магазинам без сопровождения взрослых, на что охранники им ответили, что таких ограничений нет.

"Вернулись в отдел, взяли вещи и подошли на кассу, где та же самая девушка попросила предъявить нас QR-коды. Нам пришлось снова объяснять, что мы несовершеннолетние и не обязаны ходить по ТЦ с сопровождением. Мы вынуждены были показать указ губернатора Алтайского края, который она должна была знать, работая в такой сфере. Затем кассир согласилась нас обслужить, мы показали документы, удостоверяющие личность", – говорится в сообщении.

Автор поста задаётся вопросом, почему сотрудники магазинов не осведомлены об изменениях в законах. При этом работница магазина сначала отказалась продавать вещи даже после совещания с коллегами – якобы никаких изменений у них нет.

Отметим, что сейчас система QR-кодов не касается людей, возраст которых не достиг 18 лет, – несовершеннолетние не могут получить сертификат, поскольку в России пока не началась прививочная кампания от коронавируса среди детей и подростков.