Барнаульские полицейские просят водителей быть внимательными в непогоду

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ГИБДД Барнаула рекомендует водителям быть внимательнее и осторожнее на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Напомним, синоптики в четверг, 9 февраля, прогнозируют мокрый снег, метель, гололедные явления, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 20-25 метров.

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Полицейские советуют использовать для безопасности движения в таких условиях правильно выбранный скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал. В непогоду не советуют делать резкие маневры и перестроения, а при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам надо заранее снизить скорость и оценить условия видимости и обзора.

В такую погоду также нужно включить внешние световые приборы, обязательно противотуманные фары, а при сильном снегопаде максимально снижать скорость и двигаться с включенными огнями аварийной сигнализации.

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Пешеходы должны помнить, что при образовании гололеда и снежного наката тормозной путь машин возрастает, а видимость уменьшается, из-за чего транспорт может не успеть остановиться перед резко вышедшим на дорогу пешеходом. Для безопасного передвижения в темное время суток нужно иметь на одежде световозвращающие элементы.