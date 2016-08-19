Барнаульские трубы будут чистить новым илососом и каналопромывкой

Фото: пресс-служба барнаульского водоканала

Барнаульский водоканал закупил новую спецтехнику для работы на канализационных сетях, сообщили в пресс-службе предприятия

В частности, компания приобрела каналопромывочную машину, которая используется для аварийной и профилактической промывки канализации.

В водоканале подчеркивают, что с помощью такой техники возможно осуществлять работы на трубопроводах большого диаметра – до 1200 миллиметров. Благодаря своим небольшим габаритам каналопромывка способна работать в труднодоступных местах — на узких улицах и во дворах.

Кроме того, компания закупила илосос, предназначенный для чистки сетей и устранения засоров.