Барнаульские власти в очередной раз перенесли принятие генплана города

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Проект Генерального плана развития Барнаула примут не раньше лета 2019 года. Изначально ожидалось, что главный документ, который определит развитие города до 2036 года, будет принят к марту. Об этом в программе "На первом плане. Барнаул" рассказал заместитель главы администрации города Сергей Демин.

"Это связано с тем, что мы хотим развивать застройку территории района "Потока". В целом генплан готов и мы по нему уже работаем", – сообщил чиновник.

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Вопрос дня Генплан принят: как будет развиваться Барнаул до 2036 года

Ранее утверждалось, что у экспертов и представителей строительной отрасли много вопросов к генплану. Дело в том, что в администрации города не вносят изменения в Правила землепользования и застройки, что тормозит реализацию некоторых строительных проектов.

Генеральный план – это научно обоснованный перспективный план развития населенного пункта. То есть именно в соответствии с генпланом в городе проводят функциональное зонирование территории. Согласно прогнозам, численность населения городского округа Барнаул к 2036 году составит порядка 740 тысяч человек. Проект генплана предполагает максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развития коммерческой и социальной инфраструктуры. Что касается исторической части краевой столицы, то разработчики генплана предлагают строить здания не выше четырех этажей.

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Прочее Власти Барнаула вернулись к обсуждению проекта Генплана краевой столицы

Вдоль берега Оби предложено обустроить санаторно-курортную зону или разместить базы отдыха, лыжные базы, организовать лесопарки. Вдоль проспекта Калинина, улиц Кулагина, Северо-Западной – предприятия малого бизнеса промышленной специализации, а также организовать общественную и деловую направленности. Территорию между проспектами Ленина, Космонавтов и Павловским трактом до улицы Малахова выделяют в качестве зоны капитальной застройки. Предусматривается пробивка улицы Северо-Западная до тракта Павловского, что поможет улучшить транспортные связи между кварталами.

Из-за споров по поводу размещения полигона ТБО генеральный план Барнаула не был принят в 2017 году. Существующий ныне барнаульский полигон ТБО заполнен на 80%, поэтому просто необходимо найти новую территорию под складирование отходов.

Под полигон предлагаются территории Первомайского и Павловского районов. Кроме того, предложено построить в границах городского округа Барнаул мусоросортировочный завод мощностью до 150 тысяч тонн в год.