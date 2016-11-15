Барнаульские жилые дома проверили на защищенность от террористов

Фото: rikea-dveri.ru

Жилые дома микрорайона Новосиликатный в Барнауле проверили на антитеррористическую защищенность, сообщили во вторник, 15 ноября, в пресс-центре городской администрации.

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Прочее Школы, детсады и ТРЦ Барнаула проверяют на защищенность от террористов

Отмечается, что специалисты территориального управления проверяли подъезды на предмет наличия уличного освещения подъездов. Также выяснялось, закрыт ли доступ в подъезды и подвалы от посторонних людей.

В итоге после обследования 63 домов и 196 подъездов установлено, что осветительное оборудование неисправно на 19 подъездах, а еще на 20 отсутствует. Кроме этого, в четырех подъездах не закрываются входные двери.

Руководству ряда управляющих компаний в течение недели следует устранить выявленные несоответствия нормам безопасности.

Напомним, что ранее в краевой столице на антитеррористическую защищенность проверили школы, детсады и ТРЦ Барнаула.



