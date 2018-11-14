Барнаульским электросетям дали "пропуск в зиму"

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"Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг." получила Барнаульская сетевая компания, сообщает пресс-служба БСК.

Получению этого документа предшествовала тщательная проверка электрических сетей межведомственной комиссией, в состав которой вошли: Сибирское управление Ростехнадзора, Управление Алтайского края по промышленности и энергетике, а также городской Комитет по энергоресурсам.

Подготовку электросетей к максимуму нагрузок оценивали по таким критериям, как: выполнение плана ежегодного капремонта, наличие аварийного запаса материалов и спецтехники, готовность персонала компании к возникновению нештатных ситуаций. По каждому пункту Барнаульская сетевая компания получила самые высокие баллы.

Отмечается, что в этом году на капремонт городских электросетей из тарифа было выделено 38 миллионов рублей. Барнаульская сетевая компания отремонтировала более 87 километров воздушных и подземных линий, провела модернизацию оборудования на 195 подстанциях и распределительных пунктах.

"Все ремонтные работы — это, прежде всего, профилактические мероприятия. Они не связаны с аварийным состоянием сетей и проводятся исключительно в целях поддержки работоспособности оборудования. К примеру, цикл обслуживания трансформаторных подстанций и воздушных линий не превышает шести лет", — отмечает главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.

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Самый широкий фронт работ энергетики реализовали в Октябрьском и Индустриальном районах города, а самые масштабные проекты — в поселках Ягодный, Куета, Борзовая Заимка, в микрорайоне Осипенко.

Например, в поселке Куета была проведена полная реконструкция электросетей. Местные жители часто жаловались на низкое напряжение в домах. Для решения данной проблемы муниципалитет провел конкурс и передал реконструкцию Барнаульской сетевой компании. Еще в июле энергетики смонтировали в Куете современную подстанцию и проложили пять километров электролиний, тем самым обеспечив сельчанам должный уровень напряжения.

Помимо обслуживания сетей весь год Барнаульская сетевая компания активно занималась их развитием в пределах города. В рамках техприсоединения городскими энергетиками были построены 17 новых трансформаторных подстанций и проложено около 24 километров высоковольтных и низковольтных линий электропередачи.