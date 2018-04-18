Барнаульский аэропорт готов обновить "колючку" по периметру за 3 млн рублей

Барнаульский аэропорт имени Г.С. Титова к середине лета намерен отремонтировать ограждение по периметру воздушной гавани. Всего на данные работы может быть выделено 3,1 млн рублей.

Как следует из материалов Госзакупки, итоги конкурса аэропорт подведет не позднее 28 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,1 млн рублей. Пока в запросе предложений поучаствовало 5 барнаульских компаний. Все они сыграли на понижение. "СпецСтройМонтаж-А" предложил 3,025 млн рублей, "Сиб-Риа" - 2,307 млн рублей, "Контракт-Сибирь-Алтай" - 3,011 млн рублей, "ПроМа" - 2,415 млн рублей, ИСО “Вершина" - 2,364 млн рублей.

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Работы должны начаться уже в мае, они займут не более 70 дней. Правда, при этом большой спешки от подрядчика аэропорт не требует: изыскания должны занять не менее 60 дней.

Что предстоит сделать победителю аукциона за это время? Во-первых, демонтировать горизонтальную колючую проволоку "Егоза" высотой 45 см (всего 7500 пог. м). Далее смонтировать вертикальное ограждение "Егоза" (высота — 30 см) на существующий барьер безопасности (общий объем работ - 7500 пог. м). Наконец, требуется установить все тот же тип заграждения ("Егоза", h=45 см).

Все работы будут производить в дневное время суток, не нарушая функционирование аэропорта. Гарантия должна составить не менее двух лет.