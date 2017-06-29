Барнаульский автобусный маршрут №75 будет ходить по-новому. Схема

Иллюстрации: fotobus.msk.ru, barnaul.org

Автобусы №75 в Барнауле с будущего понедельника, 3 июля, изменят схему движения, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что трассу следования автобусов изменят в тестовом режиме. Движение будет организовано по улице Лазурной, проезду Южному Власихинскому, улице Шумакова, далее – по маршруту.

Городские власти уточняют, что хотят определить наиболее оптимальную схему следования автобусов.