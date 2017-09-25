Барнаульский автовокзал с 1 октября переходит на зимнее расписание

Барнаульский автовокзал в воскресенье, 1 октября, переходит на зимнее расписание, сообщается на официальном сайте предприятия.

Поэтому произойдут некоторые изменения в расписании движения междугородных рейсов. Информацию об интересующих рейсах можно узнать на сайте автовокзала в разделе "Расписание и билеты", на сайте e-traffic.ru или по телефону 8 (3852) 61-79-79.

Здесь также напоминают, что билеты в кассах автовокзала продаются по всем направлениям, открыта предварительная продажа за 10 дней до отправления, при этом никаких дополнительных сборов за предварительную продажу не производится.