Барнаульский борец Дмитрий Золотов стал пятикратным чемпионом мира

Пятикратным чемпионом мира по панкратиону стал барнаулец Дмитрий Золотов. Воспитанник барнаульского клуба "Топ Файт" стал лучшим на прошедшем в минувшие выходные Чемпионате Мира по панкратиону. Соревнования проходили в г. Бобруйск (республика Беларусь).

"Создателю было угодно поставить меня на высшую ступень пьедестала почета Чемпионата Мира по панкратиону второй год подряд. Большое спасибо Станиславу Юрьевичу Ракитянскому, Роману Юрьевичу Холодникову и Шамилю Валиевичу Камалову за поддержку моего хобби", — написал Золотов в своем Instagram.