Барнаульский футболист стал игроком "Краснодара"

34-летний голкипер Евгений Городов подписал соглашение с ФК "Краснодар". Контракт рассчитан на два года, сообщает официальный сайт "быков". При этом футболист уже выступал за "Краснодар" с 2011 по 2013 год.

Как уже сообщал amic.ru, ранее у Городова истек контракт с грозненским "Ахматом", и вратарь покинул клуб на правах свободного агента. В команде столицы Чечни футболист провел семь лет, сыграв 146 матчей и пропустив 156 голов.

Напомним, Городов является воспитанником барнаульского "Динамо". Помимо "бело-голубых", "Краснодара" и "Ахмата", в его послужном списке числятся "Томь", "Чита" и ярославский "Шинник".