Барнаульский хоккеист повторил достижение Уэйна Гретцки

Андрей Свечников, который начинал заниматься хоккеем в Барнауле, а ныне играет за команду НХЛ "Каролина", забросил три шайбы в ворота "Рейнджерса" в матче квалификационного раунда Кубка Стенли. В итоге "Каролина" победила со счетом 4:1 и повела в серии до трех побед со счетом 2:0. Уже сегодня, 4 августа, "Кейнс"могут одержать общую победу в противостоянии.

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20-летний Свечников стал одним из самых молодых за всю историю игроков, которым удавалось оформить хет-трик в матче плей-офф Кубка Стенли, пишет "Спорт-Экспресс". Барнаулец повторил достижение великого Уэйна Гретцки и уступил лишь Тэду Кеннеди и Шону Кутюрье, которые забрасывали три шайбы в возрасте 19 лет.

Отметим, что Свечников во второй раз за свою карьеру забросил более одной шайбы в матче плей-офф и пополнил компанию игроков, которым удавалось оформить два дубля в Кубке Стэнли до 21-летия.