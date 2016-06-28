Барнаульский хоккеист задрафтован клубом из НХЛ "Баффало"

Фото: "Алтайский спорт"

Воспитанник алтайского хоккея Василий Глотов был выбран на драфте клубом из НХЛ "Баффало". Очередной, 54-й по счету, драфт Национальной хоккейной лиги состоялся 24-25 июня в американском городе Буффало на арене "First Niagara Center". За два дня клубы выбрали 211 хоккеистов, в том числе 17 россиян, пишет газета "Алтайский спорт".

Его под номером 190 выбрала команда "Баффало Сэйбрз". Василию Глотову 18 лет. Свои первые шаги в хоккее он делал в Барнауле: сначала занимался в поселке Южный, а затем бабушка и дедушка записали его в спортшколу "Мотора". Юноша попал в группу тренера Прохора Доловых, который в настоящее время работает с детьми в СДЮШОР "Алтай". В минувшем сезоне Василий Глотов выступал в Молодежной хоккейной лиге за команду "СКА – Серебряные Львы" из Санкт-Петербурга, привлекался в молодежную сборную России (до 20 лет).

Отметим, что ранее хоккеисты с алтайскими корнями лишь четыре раза становились участниками драфта НХЛ: Дмитрий Горенко (1993, "Хартфорд Уэйлерс", выбран в девятом раунде под номером 214), Михаил Якубов (2000, "Чикаго Блэкхоукс", выбран в первом раунде под номером 10), Иван Вишневский (2006, "Даллас Старз", выбран в первом раунде под номером 27) и Евгений Свечников (2015, "Детройт Ред Уингз", выбран в первом раунде под номером 19). Пятым в этом списке стал Василий Глотов.