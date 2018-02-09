Барнаульский магазин "Грааль" продают с "уценкой" – за 52,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО "Алтай БТ сервис" (принадлежит владельцу торгсети "Грааль" Владимиру Суртаеву) Ирек Шакиров выставил на продажу землю и два здания бывшего магазина "Грааль" в центре Барнаула за 52,4 млн рублей.

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Прочее Торговый дом "Грааль" выставили на продажу в Барнауле

Как пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, лот включает в себя земельный участок и два здания на нем общей площадью более 1,4 тысячи кв. м. Все это имущество является предметом залога в пользу банка "Ак Барс". Прием заявок на участие в торгах откроется 12 февраля и завершится 26 марта. Аукцион назначен на 27 марта.

Интересно, что здание сети на улице Кулагина еще в сентябре 2017-го выставлялось на продажу за 56,3 млн рублей. Желающих купить лот тогда, впрочем, не нашлось.

Напомним, торговый дом "Грааль" — оптово-розничное предприятие, специализирующееся на продаже посуды, текстиля и товаров для дома. Компания образована в октябре 1995 года. По меньшей мере до 2014 года у нее было шесть магазинов в Барнауле, Горно-Алтайске, Бийске, Славгороде и Рубцовске. Сейчас, по данным сайта ТД "Грааль", осталось два магазина в Барнауле и один — в Горно-Алтайске.

Основатель торговой сети, бизнесмен Владимир Суртаев, летом 2016 года подал заявление о признании себя банкротом. Арбитражный суд начал процедуру реализации имущества. Общая сумма задолженности предпринимателя в материалах арбитража не называется, однако, по информации "Коммерсанта", она превышает 156 миллионов рублей.

Четыре года назад "Грааль" выставлял на продажу торговый центр на проспекте Красноармейском за 80 млн рублей, но, видимо, так и не реализовал его.