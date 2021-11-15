Барнаульский мошенник купил несколько машин и оформил кредит на паспорт тульского спасателя

Мошенник из Барнаула купил три машины, а также оформил кредит на сумму два миллиона рублей по паспорту сотрудника МЧС из Тульской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

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37-летний Юрий год назад взял в кредит внедорожник, но позднее продал машину и погасил заём. Через некоторое время с мужчиной связался представитель микрофинансовой организации, который сообщил, что на имя Юрия взяли кредит. Для того чтобы подтвердить это, пострадавшему скинули фотографию злоумышленника с паспортом.

Оказалось, что мошенник подал заявки в пять банков, два из которых взяли в залог проданный автомобиль.

Позднее Юрию позвонили ещё четыре человека. Как оказалось, злоумышленник оформил кредиты на три автомобиля, а также взял в долг два миллиона рублей.

Подсчитать точный ущерб пока не смогли. Мошенника ищут правоохранители.