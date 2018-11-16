Фото: Amic.ru

Барнаульский парк "Изумрудный" лишился арендатора, не дождавшись реновации. Как подтвердили Amic.ru в ООО "Лидер", расторжение договора произошло еще 30 октября на основании заявления самой компании. Данное решение было ожидаемым на фоне проверки, которую организовала полиция и мэрия Барнаула из-за массовых вырубок в парке.

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Отметим, что долгие годы парк был в запущенном состоянии. Суд расторг договор об аренде земельного участка с бизнесменом Павлом Тулиным. Позже реновацией парка решила заняться компания ООО "Лидер", планировавшая за несколько лет превратить "Изумрудный" в лучший городской парк Барнаула. Проект подготовило "Архитектурное бюро Сергея Пергаева", он заручился поддержкой главы города Сергея Дугина и должен пройти общественные слушания.

Ожидалось, что реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. После этого парк не будет иметь аналогов в Барнауле и станет самой современной площадкой для отдыха и развлекательных мероприятий в городе. Однако сам проект сопровождался многочисленными скандалами, связанными с вырубкой деревьев. Многие горожане были недовольны тем, что их любимому парку делают "эпиляцию". Однако, как рассказывала куратор реновации парка Анна Ломоносова-Тайшина, большая часть деревьев в "Изумрудном" были сгнившими и несли потенциальную угрозу для посетителей. Это заявление она подтверждала авторитетными мнениям экспертов, экологов.

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В парке Октябрьского района значительная часть насаждений — тополя и клены — это ровесники самого парка, а заложен он был еще в 1939 году. Последнее обновление "зеленого фонда" проходило в середине 70-х годов прошлого века — больше 40 лет назад. Арендаторы парка отмечают, что, не дожидаясь окончательного утверждения проекта реновации, они приступили к подготовке к новому озеленению. Первый шаг — избавление от опасных деревьев.

Однако данной вырубкой, как позже оказалось, заинтересовались правоохранительные органы, которые возбудили дело. В июле 2018 года арбитражный суд принял заявление Минимущества Алтайского края о расторжении договора аренды участка, на котором и находится парк, с компанией ООО "Лидер". Городские власти намерены были взыскать долг по арендной плате, который на дату подачи иска составлял более 1 миллиона рублей. Сами арендаторы объясняли эту сумму тем, что не платили арендную плату, пока суд не встал на их сторону и не разорвал договор с Павлом Тулиным.

Таким образом, что будет с городским парком в самом центре краевой столицы — снова неизвестно.