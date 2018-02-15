Барнаульский пловец Гречин возглавил "мусорного" регоператора в Севастополе

Олимпийский призер по плаванию уроженец Алтайского края Андрей Гречин, официально завершивший спортивную карьеру в 2017 году, получил неожиданную должность в Севастополе. Об этом сообщают местные интернет-издания, а также ряд телеграм-каналов. С 15 февраля он возглавил ГУП "Благоустройство города Севастополь". Именно эта компания с 1 января 2018 года начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами.

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Прочее Алтайский пловец Андрей Гречин официально закончил спортивную карьеру

С новым руководителем уже состоялась пресс-конференция, на которой он ответил на ряд вопросов СМИ. Гречин рассказал журналистам о том, чем он занимался ранее и что необходимо делать с Севастополем. "До 2016 года я занимался спортом. Участник трёх Олимпиад, бронзовый призёр Олимпийских игр по плаванию. Из Москвы приехал. Родился в городе Барнауле Алтайского края. Окончил школу, университет в Санкт-Петербурге. Жил в Швейцарии. Поэтому я немного представляю, что имеют в виду люди, когда говорят о том, что им хочется европейского уровня жизни. Будем стараться, чтобы Севастополь был в авангарде этого движения", - рассказал Гречин.

К слову, экс-спортсмен отметил, что работал в строительной корпорации. Кроме того, Гречин подчеркнул, что не боится жизненных перемен, поскольку, как бывший олимпиец, ожидает успеха во всех своих начинаниях. "Если успешен в одном, неуспешным в другом не можешь быть", – уточнил уроженец Барнаула.

Напомним, 31 октября 2017 года, через несколько дней после своего 30-летия, Андрей Гречин объявил о завершении спортивной карьеры. О своих дальнейших планах он тогда не рассказывал.

Андрей Гречин родился 21 октября 1987 года. Вице-чемпион мира 2009 и 2015 годов в эстафете. Двукратный чемпион Европы в эстафете. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в составе эстафетной команды России в заплыве 4×100 метров вольным стилем. Плаванием Гречин начал заниматься в Барнауле у Нины Арвачевой и Владимира Мануилова. В последние годы тренировался в Швейцарии под руководством Геннадия Турецкого.