Барнаульский поселок Южный подключают к ТЭЦ-3

Директор БТСК Александр Гросс рассказал ГТРК "Алтай" о ходе работ по переподключению жителей барнаульского поселка Южный к отоплению от ТЭЦ-3.

Для этого в текущем году построили новую магистральную теплосеть. Все работы по ее запуску должны завершить до конца года

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Котельная завода "Ротор", от которой раньше получало тепло местное население, останется в рабочем состоянии и в случае необходимости ее вновь запустят, заверил Гросс.

По его словам, созданы все условия, чтобы понижения температуры в домах, которого опасаются жильцы в Южном, не произошло. При запуске нового объекта всегда есть риск осложнений, но сотрудники БТСК к этому готовы, уверен представитель компании.

"На центральном тепловом пункте есть двойной запас и в части теплообменного оборудования, и в части насосного, – заверил руководитель ресурсоснабжающей организации. – Мы создадим те режимы и ту температуру, по которым сейчас работает котельная, то есть ничего там не уменьшится".

Гросс подчеркнул, что переподключение к ТЭЦ-3 никак не скажется на тарифах. Стоимость услуги теплоснабжения останется прежней.