Барнаульский спортсмен собрал деньги на спасение енота из зоомагазина

Спортсмен и тренер из Барнаула Сергей Головин собрал деньги, чтобы выкупить енота из зоомагазина и отдать его в зоопарк. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

Животное держали в зоомагазине в одном из барнаульских ТЦ. Большую часть времени зверек просто лежал и лапками закрывался от яркой лампы. Сергей договорился с зоопарком и начал собирать 35 тысяч рублей на вызволение енота из клетки.

Деньги собрали достаточно быстро. 12900 рублей перечислили на карту, 4500 рублей отдали наличными, а остальные средства добавил ХК "Динамо".

В зоопарке животному будет просторнее, чем в тесной клетке зоомагазина.