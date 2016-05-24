Барнаульский водоканал начинает массированную атаку на должников

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Барнаульский водоканал выслал более 120 жителям пригородных поселков – Власихи, Октябрьского, Лебяжьего и Спутника – уведомления о том, что им отключат водоснабжение за долги. Об этом сообщила ведущий специалист по связям с общественностью "Росводоканал Барнаул" Наталья Эргардт.

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Прочее Тысячи барнаульцев могут быть отключены от водоснабжения из-за долгов

Для того чтобы избежать отключения, горожанам нужно в течение 20 дней полностью рассчитаться с водоканалом за уже потребленную воду, иначе специалисты предприятия отключат дом от водоснабжения. В таком случае жильцам придется оплатить не только долг, но и работу сотрудников водоканала по восстановлению подключения. Эта сумма может достигать 10 тысяч рублей, при этом средний размер долга тех, кто получил уведомление, составляет 2 тысячи 500 рублей.

Подчеркивается, что вскоре аналогичные уведомления получат еще порядка 400 жителей пригорода. Коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Таскин отметил, что сейчас предприятие сосредоточилось на работе с должниками, которые живут в пригородных поселках.

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"Начинается сезон полива, и обостряется проблема неконтролируемого использования воды. Отсутствие у жителей приборов учета приводит к тому, что разница между поставленным и оплаченным ресурсом в поселках может достигать 50%. Предприятие получает убытки сразу с двух сторон – из-за долгов и отсутствия приборов учета", ?– объяснил Таскин.

Напомним, ранее в водоканале создали спецбригаду по отключению должников от услуг водоснабжения и водоотведения.